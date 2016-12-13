vGomele.by

Новости Гомеля

Каждую пятницу декабря - бесплатно в музей, Зимний сад и на башню обозрения

13.12.2016 ровно в 10:19
yana

9 декабря 2016 года на объектах государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» стартовала акция «Искусство сохранять».
Это культурный и социальный проект, инициатором которого выступило ОАО «БПС-Сбербанк». Акция приурочена к 175-летию ПАО Сбербанк.

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Встреча Нового года по-пиратски в Гомельском облдрамтеатре

13.12.2016 ровно в 09:57
yana

Труппа Гомельского облдрамтеатра приглашает юных гомельчан и гостей города, а также их родителей весело встретить зимние праздники! Ребят ожидает встреча с героями романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ".

Жанр спектакля определен как "пиратская история, рассказанная под Рождество". Постановку музыкального спектакля осуществляет режиссер и актер Гомельского облдрамтеатра Андрей Шидловский, а сценическое оформление новогодней пиратской истории и костюмы создала главный художник театра Татьяна Стысина. Музыка к спектаклю написана минским композитором Тимуром Калиновским.

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Гомельчане - о концерте группы «Океан Ельзи»

07.12.2016 ровно в 02:19
yana

Музыканты отыграли двухчасовой концерт и дважды выходили на бис, повторяя: «Всё только начинается!».

Прозвучали как новые композиции, так и давно известные. Как и в прошлом году, Святослав Вакарчук исполнил «Касіў Ясь канюшыну».

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Океан Эльзи у межах Сусветнага тура выступіць у Гомелі

09.11.2016 ровно в 15:01
yana

Пасля двухгадовага перапынку Океан Эльзи едзе ў тур па гарадам Беларусі ў межах Сусветнага тура 2016-2017 года. «Сусветны тур ОЕ. 2016-2017» пачнецца гэтай вясной на радзіме калектыву і пройдзе па краінах Еўропы, Паўночнай Амерыкі і Бліжняга Усходу. У Гомелі музыкі выступяць 6 снежня на сцэне Лядовага палацу спорту. Пачатак 19.00.

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Торжественный юбилейный вечер народной артистки Республики Беларусь Людмилы Корховой

01.11.2016 ровно в 22:15
yana

8 ноября народная артистка Республики Беларусь Людмила Корхова отметит свой юбилей исполнением роли Марьи Александровны Москалевой в недавней премьере Гомельского облдрамтеатра - трагифарсе "Очаровательный сон" по повести Ф.М. Достоевского. Спектакль был выпущен в марте 2016 года заслуженным деятелем искусств РБ Лидией Монаковой специально к юбилею Людмилы Корховой.

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Гены, талант, целеустремлённость — в чём секрет успеха Лары Фабиан?

16.10.2016 ровно в 00:01
yana

Какие заботы могут быть у поп-дивы с мировым именем? Как выбрать платье для концерта и что добавить в райдер? Разумеется! Однако во главе угла для Лары Фабиан — была и есть чистота звучания и предельная искренность исполнения. В ожидании концерта Лары Фабиан 30 ноября в Минске мы изучили историю ее непростого восхождения на звездный Олимп.

Девочка, которая поёт

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TODES с новой программой «Мы» в Гомеле

12.10.2016 ровно в 14:36
admin

Новую программу «Мы» представит всемирно известный балет Аллы Духовой TODES 18 ноября в Гомеле.

Все те, кто хоть раз был на выступлениях Todes, понимают, что это нельзя пропустить!

Место: ДК Железнодорожников
Начало: 18.30

Справки по телефонам 952502, 953848 (касса), 263600

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Мировые хиты в исполнении Prime orchestra

12.10.2016 ровно в 14:25
yana

Симфо-шоу состоится 28 ноября в ДК Железнодорожников. Гомельчане услышат мировые хиты в исполнении Prime orchestra. Новая программа Golden collection уже в конце этой осени!

Начало концерта в 18.30.

Справки по телефонам 952502, 953848 (касса), 263600

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Аркадий Добкин: «Лучше быть богатым, чем известным»

03.10.2016 ровно в 22:24
yana

О развитии IT-индустрии, создании среды для высококвалифицированных специалистов, трансформации продуктов в услуги и даже о применении английского права в национальном нормотворчестве говорили в рамках панельной дискуссии «Развитие инновационной экономики и информационных технологий» на Белорусском форуме «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие», который состоялся 29-30 сентября 2016 года в Минске.

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VIII Международный чемпионат «Молодёжь в предпринимательстве»

11.05.2016 ровно в 23:50
yana

Ставший уже ежегодным VIII МиП-чемпионат состоится 18-20 мая 2016 г. на базе УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».

МиП-программа работает в Республике Беларусь с 2003 года, в ней принимают участие около 40 учреждений образования из России, Украины, Беларуси, около 150 членов жюри – представителей бизнес-сообщества, около 3000 студентов и руководителей команд.

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Группа «Артерия» выступит в ГЦК

05.05.2016 ровно в 14:53
admin

Группа «Артерия», легендарный коллектив отечественной тяжёлой сцены, культовый представитель российского Heavy Metal во главе с гитаристом-виртуозом, прекрасным композитором Сергеем Терентьевым (ex-Ария, ex-Кипелов), выступит 12 июня 2016 г. в ГЦК (Гомель, ул. Ирининская, 16).

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Борис Гребенщиков и Алексей Зубарев подарили «Песни огненной воды»

19.04.2016 ровно в 13:21
yana

Музыкальный праздник для любителей творчества Бориса Гребенщикова состоялся 18 апреля в Гомеле. Как и в 2013 году, акустический концерт был душевный и тёплый. Борис Борисович уже после первой песни пригласил всех желающих сесть ближе. Кто-то сидел прямо перед сценой на ступеньках. Ощущение было, что все мы в одной большой квартире слушаем «Песни огненной воды».

«Как на кухне – и это хорошо!» – сказал Борис Гребенщиков. Время от времени талантливый музыкант рассказывал истории и отвлекался на глоток кудина из местной чайной, которую посетил перед выступлением. Известно, что Гребенщиков – любитель хорошего чая. Это красноречиво подтверждает и то, что на следующий день после концерта он снова зашёл в чайную.

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Гомельчане не отпускали Вячеслава Бутусова со сцены

15.04.2016 ровно в 10:45
yana

Концерт питерской группы «Ю-Питер» состоялся в ДК Железнодорожников 14 апреля.

Ценители рока на протяжении двух часов слушали давно полюбившиеся песни и композиции из нового альбома «Гудгора». Публика очень хорошо принимала музыкантов. С середины концерта многие встали со своих мест и вышли танцевать к сцене под заводные хиты «Наутилус Пампилиус». С Вячеславом Геннадьевичем пел весь зал «Дыхание», «Скованы одной цепью», «Гудбай, Америка», «Я хочу быть с тобой». Гомелю и гомельчанам посвятил Бутусов «На берегу безымянной реки» и передал привет из Питера, где вчера шёл снег.

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В Гомеле открыли велосезон-2016. Мой опыт участия

10.04.2016 ровно в 13:58
yana

Воскресное утро. Из-за туч пробивается солнце, на дорогах появляются велосипедисты. Кажется, они всюду. Многие с совсем маленькими детьми. Как позже выяснилось, кто-то приехал из Могилёва, кто-то – из Речицы… Становится понятно, что день не будет таким, как все.

Сегодня в Гомеле состоялось официальное открытие велосезона: около 800 человек совершили велопробег, протяжённостью 30 км. Финиш был у загородной корчмы «Будзьма». Среди участников – начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Александрович Макушенко! Знаете, как здорово видеть руководителя ГАИ на велосипеде!

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Евгений Гришковец встретится с гомельчанами

01.04.2016 ровно в 22:42
yana

23 апреля в 18.00 в Гомельском облдрамтеатре состоится моноспектакль известного российского артиста и драматурга Евгения Гришковца «Как я съел собаку».

Обладатель высшей российской театральной награды «Золотая маска» Евгений Гришковец служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в полярной экспедиции «Русская Арктика». Его работы представлены на престижных театральных фестивалях в Авиньоне, Вене, Париже, Брюсселе, Цюрихе, Мюнхене, Берлине. Кроме пьес, Евгений Гришковец пишет книги, записывает музыкальные альбомы и активно гастролирует по странам СНГ и Западной Европы.

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