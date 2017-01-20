vGomele.by

Воскресное утро. Из-за туч пробивается солнце, на дорогах появляются велосипедисты. Кажется, они всюду. Многие с совсем маленькими детьми. Как позже выяснилось, кто-то приехал из Могилёва, кто-то – из Речицы… Становится понятно, что день не будет таким, как все.
Сегодня в Гомеле состоялось официальное открытие велосезона: около 800 человек совершили велопробег, протяжённостью 30 км. Финиш был у загородной корчмы «Будзьма». Среди участников – начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Александрович Макушенко! Знаете, как здорово видеть руководителя ГАИ на велосипеде!