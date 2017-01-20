vGomele.by

Музыкальный праздник для любителей творчества Бориса Гребенщикова состоялся 18 апреля в Гомеле. Как и в 2013 году, акустический концерт был душевный и тёплый. Борис Борисович уже после первой песни пригласил всех желающих сесть ближе. Кто-то сидел прямо перед сценой на ступеньках. Ощущение было, что все мы в одной большой квартире слушаем «Песни огненной воды».

«Как на кухне – и это хорошо!» – сказал Борис Гребенщиков. Время от времени талантливый музыкант рассказывал истории и отвлекался на глоток кудина из местной чайной, которую посетил перед выступлением. Известно, что Гребенщиков – любитель хорошего чая. Это красноречиво подтверждает и то, что на следующий день после концерта он снова зашёл в чайную.