vGomele.by

Новости Гомеля
Ахматова. История любви. При участии артистов Большого театра Беларуси
Чувственная поэзия А. Ахматовой уже больше века тревожит сердца людей, открывая бесконечный спектр душевных переживаний.
Музыкально-пластическая новелла «Ахматова. История любви» - это синтез искусств, рассказывающий языком музыки, тела и слова не только о рождении истории любви двух гениев, но и рождении искусства XX века. Для творцов того времени человек был важен сам по себе, важны его мысли, чувства, отношение к Богу, любви, смерти. Две легенды, рождённые на двух разных частях земли, сплочённых одной эпохой.
Новелла А. Ахматовой «О Модильяни», её стихи, музыка С. Рахманинова, К. Дебюсси, Г. Форе, К.Сен-Санса, М. Равеля – это бесценное дыхание времени, которое с каждым днём всё сильнее притягивает человечество своей красотой и глубиной.
В этот вечер на сцене Гомельского драматического театра для вас будут выступать приглашённые артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Лауреат Международных конкурсов
Ирина Кучинская – сопрано
Дипломант Международного конкурса
Денис Янцевич – баритон
Геннадий Кулинкович – артист балета
Лауреат Международных конкурсов
Татьяна Панасюк – фортепиано
Полина Черневская - скрипка
Дипломант Международного конкурса
Дарья Потатурко – чтец, режиссер
Хореография - Лауреат Международных конкурсов
Евгения Николайчук (Театр танца «Альтана»)
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