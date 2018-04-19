vGomele.by

Чувственная поэзия А. Ахматовой уже больше века тревожит сердца людей, открывая бесконечный спектр душевных переживаний.

Музыкально-пластическая новелла «Ахматова. История любви» - это синтез искусств, рассказывающий языком музыки, тела и слова не только о рождении истории любви двух гениев, но и рождении искусства XX века. Для творцов того времени человек был важен сам по себе, важны его мысли, чувства, отношение к Богу, любви, смерти. Две легенды, рождённые на двух разных частях земли, сплочённых одной эпохой.

Новелла А. Ахматовой «О Модильяни», её стихи, музыка С. Рахманинова, К. Дебюсси, Г. Форе, К.Сен-Санса, М. Равеля – это бесценное дыхание времени, которое с каждым днём всё сильнее притягивает человечество своей красотой и глубиной.

В этот вечер на сцене Гомельского драматического театра для вас будут выступать приглашённые артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Лауреат Международных конкурсов

Ирина Кучинская – сопрано

Дипломант Международного конкурса

Денис Янцевич – баритон

Геннадий Кулинкович – артист балета

Лауреат Международных конкурсов

Татьяна Панасюк – фортепиано

Полина Черневская - скрипка

Дипломант Международного конкурса

Дарья Потатурко – чтец, режиссер

Хореография - Лауреат Международных конкурсов

Евгения Николайчук (Театр танца «Альтана»)