vGomele.by

Всех, кто вырос на музыке 70-80 гг. XX века, этой весной ждёт роскошный подарок: путешествие в юность. Уже 13 апреля поклонники смогут спеть любимые шлягеры вместе с легендарным ВИА «Синяя птица».

Погрузиться в атмосферу 70-80 годов ХХ века, ощутить дух танцплощадок и задор больших молодёжных строек, вспомнить, как умели любить 30 лет назад, и получить заряд энергии и свежих сил белорусские меломаны смогут 13 апреля в 19:00 ОКЦ, г.Гомель, ул. Ланге 17