vGomele.by

26 марта в Гомель приезжает Prime Orchestra c Симфо-шоу «Мировые хиты»!

В программе прозвучат композиции Michael Jackson, Depeche Mode, Elton John, Sting, Prodigy, Imagine Dragons, Fatboy Slim, Peter Gabriel, A-Ha, Coldplay, Led Zeppelin, Status Quo. Зрителей ожидают яркое музыкальное шоу и незабываемые эмоции от мощного звучания, сильного вокала, современных технологий и эксклюзивных аранжировок. Prime Orchestra представляет собой симбиоз лучших мировых хитов рок, поп и электронной танцевальной музыки в оригинальной симфонической интерпретации, которая дарит хорошо известным композициям новую жизнь, а зрителям — возможность открыть неизведанные грани любимой музыки.

26 марта 2018 г. в 18.30

ДК Железнодорожников

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