vGomele.by

Вот история о двух сёстрах. Одной дано всё – красота, молодость, мужское обожание. Другой сестре в приложение к высокому посту – личная неустроенность, весьма невыдающаяся внешность, множество внутренних проблем. Но нет ничего постоянного под луной – однажды младшая сестра теряет всё и вынуждена просить убежища у старшей. Новый дом оказался поначалу золотой клеткой, потом – тюрьмой. А позже пленница была приговорена к смерти.

А теперь представьте, что речь идёт о Марии Стюарт и королеве Елизавете I.

Собственно, это история о призраках, неупокоенных душах, являющихся по ночам к «Доброй королеве Бесс» – Елизавете на закате её жизни. А первой в ряду этих душ стоит её сестра – королева Шотландии Мария...

30 и 31 марта на сцене Гомельского областного драматического театра – мистический детектив по пьесе Людмилы Разумовской «Ваша сестра и пленница». Режиссёр-постановщик – Яков Натапов, художник-постановщик – Татьяна Стысина, хореограф – Оксана Рожкова.

В роли королевы Елизаветы – народная артистка Беларуси Людмила Корхова. В роли Марии Стюарт – Светлана Ефимова. В спектакле также заняты артисты Гомельского облдрамтеатра, многие из которых уже давно снискали признательность театральной публики, а также представители молодого актёрского поколения. Зрителей ждёт встреча с такими актёрами, как Алексей Бычков, Александр Лавринович, Павел Кордик, Гиорги Чантурия, Юрий Зайцев, Михаил Гришечкин, Александр Ильинский, Сергей Артеменко, Дмитрий Байков, Вера Грицкевич, Елизавета Ольховка, Лилия Гостева, Виталия Тишкова, Диана Чернышевич, Мария Ходякова, Елена Соколова, Дмитрий Балащенко, Владимир Титов, Павел Соловьев.

Начало спектакля 30 марта в 19:00, 31 марта – в 18:00.

Билеты в кассе Гомельского облдрамтеатра. Телефоны для справок 757763, 230351.