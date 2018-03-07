vGomele.by

Новости Гомеля
Фильм «Погружение» – с 8 марта в кинотеатре «Мир»
Он - офицер разведки, она - учёный-океанолог. Ему предстояла опасная спецоперация в Сомали, ей - глубоководная экспедиция. И теперь, в минуту испытаний пред лицом смерти - в плену у боевиков, в батискафе на глубине океана - все, что у них есть, - это их любовь.
8 марта в гомельском кинотеатре «Мир» начнётся показ фильма «Погружение».
В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб, Мохамед Хакимшади, Клементин Баэрт, Адама Барри, Жюльен Буаниш, Лоик Корбери
Режиссёр: Вим Вендерс
Сценарий: Эрин Дигнам, Дж.М. Ледгард
Продюсер: Жан-Баптист Бабин, Эндрю Бэнкс, Роберт Огден Барнум
Оператор: Бенуа Деби
Композитор: Фернандо Веласкес
Время: 112 мин. / 01:52
Сеансы: 18.00 с 8 до 14 марта
Стоимость билетов: 5,5 рублей (1-10 ряды) или двухместный диванчик - 11 руб.
Дополнительная информация
к-р. "Мир": 36-13-60, 31-99-55 (автоответчик)
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