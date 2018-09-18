vGomele.by

Поклонники признаются: выступления этого артиста «напитывают душу», «ломают лёд» и «открывают второе дыхание». Популярный российский певец и поэт, харизматичный и талантливый Стас Пьеха отправляется в большой юбилейный тур «Пьеха.15», с которым посетит и Беларусь. С презентацией программы артист выступит 25 октября в гомельском ДК Железнодорожников, а 28 октября минчане смогут увидеть шоу в столичном Дворце Республики.

Свою карьеру Стас Пьеха начал в 2004 году, когда удачно прошел кастинги на телевизионное шоу «Фабрика Звезд». На проекте будущий популярный артист стал одним из победителей: певец занял почетное третье место, получил контракт с продюсерским центром Виктора Дробыша и выпустил дебютный альбом «Одна звезда». Любовь поклонников не заставила себя долго ждать: песни попали в многочисленные радиочарты, клипы набирали миллионы просмотров в YouTube, а концертные залы ломились от желающих увидеть именитого певца.

По словам поклонников, на выступлениях Стаса Пьехи царит дружеская атмосфера и без внимания не остается ни один зритель. Яркий и интеллигентный артист подкупает юмором, душевными историями и простым уважительным отношением к присутствующим в зале. Стас Пьеха признается, что шаблоны и клише напоминают притворство, поэтому на сцене всегда старается быть настоящим, тем самым вызывая доверие у поклонников.

- Я полностью открываюсь для своего зрителя. Для меня очень важно, чтобы мы обменивались энергией. Мне приятно смотреть людям в глаза, слышать их голос, наблюдать за движениями в танце. Это бесценно для любого исполнителя! И именно ради таких эмоций я продолжаю писать, петь и жить, - дополняет Стас Пьеха.

В концертную программу «Пьеха.15» войдут такие хиты, как: «Одна звезда», «О тебе», «Она не твоя», «Ты грустишь», «Старая история», «На ладони линия», «Я с тобой», «Счастье», а также новые творческие эксперименты артиста. Зрителей ждет необычное сценическое решение, световое и визуальное шоу, яркие номера и музыкальные экспромты в исполнении живого бэнда Стаса Пьехи.

25 октября, Гомель.

ДК Железнодорожников. Начало в 19:00.

Стоимость билетов: от 45 до 99 BYN

Справки по телефонам: (0232) 95-38-48, (0232) 95-37-51