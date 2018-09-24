vGomele.by

В свои 60 лет Виктор Анатольевич Шендерович успел многое. Он занимался в театральной студии п/р Олега Табакова, работал преподавателем сценического движения в ГИТИС (ныне РАТИ) и театральном училище им. Щукина. Печатается с середины 1980-х. В начале 1990-х вёл авторскую колонку в газете «Московские Новости». Автор программ «Куклы» и «Итого» на телеканале НТВ (1995-2001), «Бесплатный сыр» на канале ТВС. Двукратный лауреат высшей телевизионной премии «Тэфи» (1996, 2000). Сотрудничает с радио «Эхо Москвы» и радио «Свобода», публикуется в журнале «The New Times». Член Русского Пен-Клуба, лауреат российских и международных премий, в т.ч. премий «Золотой Остап» (Санкт-Петербургский фестиваль юмора), «Золотое перо России» и «Журналистика как поступок». Лауреат премии Московской Хельсинкской Группы в номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства». Проза и драматургия переведены на английский, немецкий, французский, персидский, финский, украинский и польский языки.

В юбилейном концерте будет представлено лучшее и интересное.

Короткая ироническая проза и драматургия, завоевавшие признание публики уже давно. «Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда». И, конечно, бессмертное «В деревне Гадюкино – дожди»…, которая с лёгкой руки Геннадия Хазанова, вошла в фольклор. Писатель знаменит многими своими высказываниями: «Больше всего спонсоров у конца света», «В военное время ничто не ценится так дорого, как плоскостопие…», «Всё можно пережить. Даже смерть». Зрители услышат многочисленные короткие и очень смешные истории из жизни известных актёров, учёных, писателей, политиков, режиссёров. Это будет концерт для любителей актуальной сатиры и острого юмора. Для тех, кто любит слушать рассуждения по-настоящему интеллигентного человека. Вас ждёт разговор про минувшее и грядущее. Любопытные умозаключения Шендеровича обладают и аналитической глубиной, и позитивом, благодаря чему каждое его выступление остаётся в памяти зрителей надолго и заставляет задуматься о сказанном после концерта.

Номера его программы постоянно меняются, и даже если вы внимательно следите за творчеством артиста-писателя-публициста, всё равно на этом концерте найдёте для себя много интересного.

Не пропустите! Будет безумно интересно!

Организатор: Брестская областная филармония.

Дата: 23 октября, 19-00, ГЦК (ул. Ирининская, 16).

Цена билетов: от 35 до 45 рублей.

Справки в Гомеле по тел.: 8(025) 7179387 и 8(0232) 750702

Билеты можно приобрести в кассе ОКЦ: ул. Ланге, 17

Возрастные ограничения: 16+.