vGomele.by

Весна - пора возрождения чувств и эмоций, пора новых открытий и начинаний. С первым журчанием ручейков, с набуханием почек на деревьях появляется желание творить что-то новое, необычное, и не только у женщин, как у особ более романтичных, но и у самых суровых мужчин. Накануне праздника весны в солнечной галерее Гомельского дворца открывается выставка, в которой объединены два вида творчества, ярко демонстрирующие мужское и женское начала. Согласно древнегреческой мифологии Афина-Паллада изобрела вышивание, а первым кузнецом на земле стал бог огня Гефест. И сегодня на выставке «Он, Она и весна» представлен самый женский вид творчества, вышивка, и самое мужественное представление о красоте – ковка. Он – мастер по художественной ковке Владислав Литвинов, Она – автор работ, выполненных в технике вышивки крестом, Валентина Игнатенко.

Валентина Игнатенко по образованию «Мастер. Цветовод. Декоратор». Первой созданной ею работой было изображение Египетского фараона Тутанхамона, чуть позже она вышила ему «подругу» - прекрасную Нефертити. С тех пор с иголкой и ниткой Валентина Анатольевна больше не расстается. В настоящее время мастерица создала более пятидесяти работ, воплотив в них самые разнообразные сюжеты: репродукции картин известных художников (Леонардо да Винчи, Вермеер, Васнецов, Шишкин); городские пейзажи с их уникальной архитектурой, неповторимыми улочками и мостами; изображения загадочных барышень и забавных животных. Все это выполнено на высочайшем уровне, с удивительным чувством цвета и передачей самых тонких оттенков.

Владислав Литвинов окончил Черниговский государственный технологический университет по специальности «Технология машиностроения». В 2005 году, под влиянием общения с участниками исторической реконструкции, загорелся идеей освоения кузнечного дела, для этого нашёл кузню, в которой научился работать с горячим металлом. Его работы оригинальны и неповторимы. Смотришь на утонченные кованые цветы с полураспустившимися лепестками, бабочку, которая, кажется, вот-вот вспорхнёт, собачку с умными глазками - и не верится, что когда-то всё это было лишь обычной грудой металла.

Трепетная, очень женственная вышивка и кованые работы из металла как нельзя лучше демонстрируют полярность мужского и женского, но именно два совершенно диаметральных полюса и создают единое целое, которое называется гармония.

Приходите на выставку и убедитесь в этом сами!

Стоимость посещения выставки входит в стоимость билета в постоянные экспозиции центральной части и башни дворца и составляет 4 руб. 50 коп. (взрослый билет), 2 руб. 50 коп. (льготный билет).

Контактные телефоны: (0232) 75-80-93, 75-53-65, +37529 174 19 11

Фото by Яна Меллер