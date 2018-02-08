vGomele.by

Именно так назвал американскую певицу Ив Корнелиус (Eve Cornelious) критик из авторитетного издания «Jazz Times» Уиллард Дженкинс, и именно она, настоящая легенда джаза, выступит впервые в Гомеле! 16 февраля Ив Корнелиус подарит всем влюблённым программу золотых джазовых стандартов Great American Songbook.

Ив Корнелиус, родом из Нью-Джерси, начала петь, когда ей было всего три года. Её первая пластинка как раз и была Элла Фицджеральд – Ив буквально выросла подпевая ей. Сегодня она и сама именитый исполнитель, преподаватель вокала в Университете Восточной Каролины и композитор! Мелодии, сочинённые и исполненные Ив Корнелиус, всегда присутствуют в плей-листах американских радиостанций.

За её плечами – успешная музыкальная карьера, отмеченная турами по всему миру (страны Европы, Япония, США, Куба). В фестивальном списке вокалистки такие легендарные джазовые форумы, как North Sea, Monterey, Montreaux,Newport, Middleheim, JVC Jazz Festival at Lincoln Center. Среди имен, которые окружают её портрет на афишах, немало выдающихся представителей мирового джаза: Roy Hargrove, Allan Harris, Jon Hendricks, Chucho Valdez, Mulgrew Miller,Cart Allen, Rodney Whitaker, Mark Whitfield, Tim Warfield и др.

В этот раз Ив Корнелиус приготовила для всех влюблённых по-настоящему приятный сюрприз. Песни о любви из программы Great American Songbook – это песни из золотого фонда американского джаза в сопровождении международного джазового трио: Алессандро Д’Анна/Alessandro D’Anna (ударные, Италия), Андреа Реа/Andrea Rea (клавиши, Италия), Арк Овруцкий/Ark Ovrutski (бас, США). Легендарные необыкновенной красоты мелодии, атмосфера нью-йоркского джазового клуба и неповторимый вокал Ив Корнелиус гарантируют вам незабываемый вечер.

«Голосу Ив присущи красивые, плавные переливы и чувство юмора, которые порой глубоко трогают слушателя. Она искусно свингует и никогда не злоупотребляет техникой скэта. Ив очень осторожно обращается с музыкальным материалом, не торопя лирическую часть, позволяя мелодии литься, прекрасно ощущая всю композицию в целом», - Jazz Times.

Ив ошеломляет своей артистичностью и работоспособностью, в её адрес постоянно звучат восторженные отклики зрителей и критиков. Её изящный голос по-настоящему завораживает! Такой концерт – лучший подарок любимым к празднику!

Концерт состоится в рамках проекта «Джаз из Нью-Йорка». Его главная цель – предоставить белорусской публике потрясающую возможность насладиться импровизациями мировой столицы джаза с участием великих имен современности уже не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

16 февраля в 19.00

Гомельский областной общественно-культурный центр (ул.Ланге,17)

Справки по тел. : 8 (0232) 70-32-71; 8 (0232) 20-96-97; (029) 637-16-70.

Билеты в кассах города и онлайн www.minskjazz.by