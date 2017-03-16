vGomele.by

Новости Гомеля
Наргиз Закирова с концертом в Гомеле
Всё в этой исполнительнице говорит о её свободе и раскрепощённости, что так важно для настоящего артиста. Благодаря необычной, эпатажной внешности и, конечно, уникальному исполнению, концерты Наргиз пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно и рок-музыки.
Запомните - 5 апреля 2017 года в 19.00 в Гомельском ОКЦ.
Приходите!
Справки по телефонам: 8 (0232) 70-32-71
8 (029) 637-16-70
16.03.2017 ровно в 17:45
- 312 просмотров
Отправить комментарий