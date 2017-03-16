vGomele.by

Всё в этой исполнительнице говорит о её свободе и раскрепощённости, что так важно для настоящего артиста. Благодаря необычной, эпатажной внешности и, конечно, уникальному исполнению, концерты Наргиз пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно и рок-музыки.

Запомните - 5 апреля 2017 года в 19.00 в Гомельском ОКЦ.

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