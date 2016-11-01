vGomele.by

8 ноября народная артистка Республики Беларусь Людмила Корхова отметит свой юбилей исполнением роли Марьи Александровны Москалевой в недавней премьере Гомельского облдрамтеатра - трагифарсе "Очаровательный сон" по повести Ф.М. Достоевского. Спектакль был выпущен в марте 2016 года заслуженным деятелем искусств РБ Лидией Монаковой специально к юбилею Людмилы Корховой.

Сразу после спектакля состоится торжественный юбилейный вечер, на котором поклонники и коллеги артистки смогут поздравить ее с днем рождения. Прозвучат поздравления Людмиле Корховой и от представителей областной и городской власти, видных белорусских театральных деятелей. Режиссуру торжественного вечера осуществляет артист Гомельского облдрамтеатра и режиссер Сергей Поздняк.

СПРАВКА.

Народная артистка Республики Беларусь, артистка драмы, ведущий мастер сцены Людмила Константиновна Корхова (Лавринович) работает в театре с 1968 года. За годы работы ею сыграно множество главных ролей, многие из которых стали значимыми художественными явлениями. Людмила Корхова создала более 90 ролей классического и современного репертуара.

В 1990 году Людмила Корхова за заслуги в развитии театрального искусства была удостоена почетного звания "заслуженная артистка БССР"; в 1999 году ей присвоено почетное звание народной артистки Республики Беларусь. В 2001 году Людмила Корхова награждена Нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь "За высокий профессионализм, личный вклад в развитие театрального искусства", в 2005 году – Главным Призом Белорусского союза театральных деятелей "Хрустальная Павлинка". В 2016 году народная артистка РБ Людмила Корхова была удостоена почетного звания "Наша гомельчанка-2016" – этот конкурс проходит под патронажем Гомельского горисполкома.