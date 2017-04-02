vGomele.by

Спектакль по пьесе известного российского прозаика и драматурга Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин" будет показан 6 апреля на сцене Гомельского областного драматического театра.

"Мой внук Вениамин" – удивительно пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг – отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу "проверенной" семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась…

Классическое сопротивление "отцов" и "детей" в спектакле нанизано на смешную и одновременно трогательную историю о материнской любви, способной как созидать что-то прекрасное, так и разрушать все вокруг. Похоже, что главной героине придется смирится с тем, что новый мир уже никогда не будет жить по законам старого…

Смешная и одновременно трагическая мелодрама, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуальности – темы взаимоотношений поколений, расовых вопросов и широты человеческой души будут всегда интересны зрителям.

В спектакле заняты:

Народная артистка России Лия Ахеджакова

Заслуженная артистка России Александра Ислентьева

Надежда Лумпова

Павел Шевандо

Продолжительность спектакля 1 час 50 минут, без антракта.