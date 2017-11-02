vGomele.by

Сергей Пенкин – самый неординарный артист на российской эстраде. «Король эпатажа» и «Мистер экстравагантность» всегда удивляет своего зрителя: каждый год он представляет новую концертную программу, никогда не повторяется и неизменно радует зрителя яркими номерами.

И 2017 год не исключение: Сергей Пенкин привезет в Беларусь свое новое высокотехнологичное шоу «Музыкальная терапия». Новую концертную программу зрители смогут увидеть 2 декабря в гомельском ОКЦ. Начало в 19:00.

«Музыкальная терапия» - необычное шоу: каждая песня – это отдельный моноспектакль. Ко всем композициям разработан особый видеоарт и световые спецэффекты, созданы большие динамические конструкции, которые создают эффект присутствия 3D mapping. В программу вошли известные и любимые зрителями хиты: «Feelings», «Дождь осенний», «В другую весну», «Счастье близко», «Призрак оперы», «Памяти Карузо», «Ария мистера Х» и другие, а также зрителей ждут премьеры новых песен.

- Не буду раскрывать всей интриги. Скажу только, что, когда зрители придут в зал, они окажутся свидетелями фантастической истории. В первом отделении мы вместе побываем в райском саду, во втором – в старом Лондоне, а затем перенесемся в древнегреческий амфитеатр. В одном из номеров я буду исполнять песню, погрузившись в огромный аквариум. Жду вас на премьере! – рассказал Сергей Пенкин о шоу.

Его выступления отличает редкая сердечность и душевность, уважительное общение с поклонниками и блестящее умение расположить к себе любого зрителя. Своим пением Сергей Пенкин чарует каждого зрителя: соблазнительно-манящий, обволакивающий вокал цепляет и затрагивает самые скрытые струнки души. Он может петь все: еще бы, ведь Сергей занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель уникального голоса диапазоном в 4 октавы. В его исполнении хороша и мировая классика, и поп-композиции, и русские романсы, и фолк-рок, и арии.

В коллекции Сергея Пенкина более 2500 концертных костюмов, каждый из которых придуман им лично. А таких головных уборов, как у Сергея Пенкина, нет ни у одного артиста. Разве, что у Элтона Джона или Боя Джорджа. На счету Сергея Пенкина двадцать больших сольных шоу, мюзикл о себе и своей жизни, 18 альбомов и музыкальная коллекция, состоящая из 143 песен.

2 декабря в 19.00 – ОКЦ, Гомель.

Стоимость билетов: 49 – 90 рублей.

Справки по телефону: +375 29 650 11 33, +375 29 763 11 11, +375 29 637 16 70

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассах города.

Без возрастного ограничения.