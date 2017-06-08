vGomele.by

По многочисленным просьбам проект «Мировые саундтреки» возвращается с новой программой!

У нас позади 3 аншлаговых концерта, море эмоций и обсуджений, а, главное, желание делать ещё больше и ещё лучше!

В программе популярные саундтреки более чем из двадцати картин, ставших классикой мирового кино:

Великий Гэтсби

Телохранитель

Звёздные войны

Реквием по мечте

Аватар

50 оттенков серого

1+1

Парк юрского периода

Сумерки и многие другие в исполнении симфонического оркестра г. Гомеля.

Большой проекционный экран и захватывающие фрагменты из кинофильмов!

Не упусти свой шанс и помни, количество мест ограничено!

Гомель | 8 июня | 19:00

Концертный зал ДК "Железнодорожников", Привокзальная пл, 4.

Цена билетов: 10-12 руб.

Продажа билетов:

Касса ДКЖ 95-38-48, 95-25-02, 26-36-00;

Касса ОКЦ 20-96-97;

Касса ГЦК 75-07-02;

Касса ГУ «Гомельские городские оркестры» 71-41-66, 71-91-16

Сайт kvitki.by;

У распространителей.

Вечер, когда кино оживет!