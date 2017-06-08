vGomele.by

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Новости Гомеля

«Мировые саундтреки»: новая программа

По многочисленным просьбам проект «Мировые саундтреки» возвращается с новой программой!

У нас позади 3 аншлаговых концерта, море эмоций и обсуджений, а, главное, желание делать ещё больше и ещё лучше!

В программе популярные саундтреки более чем из двадцати картин, ставших классикой мирового кино:

  • Великий Гэтсби
  • Телохранитель
  • Звёздные войны
  • Реквием по мечте
  • Аватар
  • 50 оттенков серого
  • 1+1
  • Парк юрского периода
  • Сумерки и многие другие в исполнении симфонического оркестра г. Гомеля.

Большой проекционный экран и захватывающие фрагменты из кинофильмов!
Не упусти свой шанс и помни, количество мест ограничено!

Гомель | 8 июня | 19:00
Концертный зал ДК "Железнодорожников", Привокзальная пл, 4.
Цена билетов: 10-12 руб.

Продажа билетов:

  • Касса ДКЖ 95-38-48, 95-25-02, 26-36-00;
  • Касса ОКЦ 20-96-97;
  • Касса ГЦК 75-07-02;
  • Касса ГУ «Гомельские городские оркестры» 71-41-66, 71-91-16
  • Сайт kvitki.by;
  • У распространителей.

Вечер, когда кино оживет!

08.06.2017 ровно в 15:37
yana
  • 234 просмотра

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