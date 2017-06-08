vGomele.by

Новости Гомеля
«Мировые саундтреки»: новая программа
По многочисленным просьбам проект «Мировые саундтреки» возвращается с новой программой!
У нас позади 3 аншлаговых концерта, море эмоций и обсуджений, а, главное, желание делать ещё больше и ещё лучше!
В программе популярные саундтреки более чем из двадцати картин, ставших классикой мирового кино:
- Великий Гэтсби
- Телохранитель
- Звёздные войны
- Реквием по мечте
- Аватар
- 50 оттенков серого
- 1+1
- Парк юрского периода
- Сумерки и многие другие в исполнении симфонического оркестра г. Гомеля.
Большой проекционный экран и захватывающие фрагменты из кинофильмов!
Не упусти свой шанс и помни, количество мест ограничено!
Гомель | 8 июня | 19:00
Концертный зал ДК "Железнодорожников", Привокзальная пл, 4.
Цена билетов: 10-12 руб.
Продажа билетов:
- Касса ДКЖ 95-38-48, 95-25-02, 26-36-00;
- Касса ОКЦ 20-96-97;
- Касса ГЦК 75-07-02;
- Касса ГУ «Гомельские городские оркестры» 71-41-66, 71-91-16
- Сайт kvitki.by;
- У распространителей.
Вечер, когда кино оживет!
08.06.2017 ровно в 15:37
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