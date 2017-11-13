vGomele.by

12 ноября в Гомеле состоялся концерт российской рок-группы ДДТ. Юрий Шевчук с музыкантами привезли программу «История Звука», которая включила как песни 80-х годов, так и композиции из недавних альбомов.

Концерт в Ледовом дворце продолжался более двух часов. Юрий Юлианович пел, лихо отплясывал, проникновенно читал тексты песен, общался с публикой и не забыл напомнить всем присутствующим: «Любовь не исчезнет, пока будет жить человек. Любовь, свобода и творчество – три главные составляющие, которые не могут существовать друг без друга. Любовь немыслима без свободы и творчества. Свобода – без любви и творчества. А творчество – без свободы и любви».

Следующее выступление в рамках тура пройдёт 15 ноября в комплексе «Минск-Арена». А в Гомель Шевчук обещал вернуться через два года.

Фотографии Сергея Комкова