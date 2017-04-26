vGomele.by

29 апреля заслуженный артист РБ Юрий Михайлович Фейгин отметит свой юбилей исполнением роли Князя в недавней премьере Гомельского облдрамтеатра – трагифарсе "Очаровательный сон" по повести Ф.М. Достоевского (реж. Лидия Монакова).

Сразу после спектакля состоится торжественный юбилейный вечер, на котором поклонники и коллеги замечательного артиста смогут поздравить его с днем рождения.

Приглашаем вас разделить радость от этого замечательного события!

Заслуженный артист Республики Беларусь, артист драмы, ведущий мастер сцены Юрий Михайлович Фейгин работает в Гомельском областном драматическом театре с 1978 года. За годы работы им сыграно множество главных ролей классической и современной драматургии, многие из которых стали значимыми художественными явлениями. Юрий Фейгин создал более 70 ролей только на сцене Гомельского облдрамтеатра. Множество интереснейших и запоминающихся ролей было сыграно мастером и гомельском Молодежном (Независимом) театре.

Одной из значимых ролей стало создание образа Мальволио в спектакле "Двенадцатая ночь" по У. Шекспиру (реж. Андрей Бакиров). Эта роль была отмечена Гран-при Международного фестиваля "Славянские театральные встречи" в 1997 году.

Юрий Фейгин - обладатель Почетного и нагрудного знаков Министерства культуры РБ. В 1999 году искрометный талант артиста, которому подвластны любые театральные жанры – от трагедии до фарса - был отмечен высшей театральной наградой нашей страны – призом Белорусского союза театральных деятелей "Хрустальная звезда". В 2002 году Юрию Михайловичу Фейгину было присвоено звание "заслуженный артист Республики Беларусь".

К своему 70-летию Юрий Фейгин подошел с багажом из ролей из русской классики. Зрители неизменно встречают восторженными аплодисментами выход артиста на сцену в спектаклях "На всякого мудреца довольно простоты" А. Островского (реж. А. Гузий) и "Очаровательный сон" по Ф. Достоевскому.