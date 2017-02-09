vGomele.by

«Santa Apollonia!» – достаточно произнести два слова, чтобы зубная боль отступила. Это лишь поверье, которое мы вспоминаем сегодня, в Международный день стоматолога, и продолжаем серию материалов «Гомель в лицах и судьбах». Беседуем со стоматологом-ортопедом, директором клиники «Ю-Дэнт» Александром Юрковцом.

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Калинковичи

Образование: Белорусский государственный медицинский университет

Семейное положение: женат

Дети: Платон (4,5 года), Игорь (1,5 года)

Любимое место отдыха: родительский дом

Чего не хватает Гомелю: широких проспектов

Любимая книга: И.С. Тургенев «Отцы и дети»

Любимый фильм: «Достучаться до небес»

Увлечение: спорт

– Александр, как давно вы в стоматологии и почему именно её выбрали?

– С рождения. Мой отец – стоматолог, поэтому с самого раннего детства интересовало всё, чем он занимается. Было огромное желание поступить в Белорусский государственный медицинский университет и стать стоматологом. Старался хорошо учиться – в итоге закончил школу с золотой медалью и поступил в ВУЗ своей мечты.

– Как пришли к решению открыть собственный стоматологический кабинет?

– Всегда об этом мечтал! А два года назад мы проходили с женой мимо дома на углу Ирининской и Кирова, увидели объявление об аренде помещения – и поняли, что именно здесь хотим видеть нашу стоматологию.

– Что Вы считаете главным в своей работе?

– Самое главное в работе врача – это помощь людям. Для этого необходимо постоянно совершенствовать свои знания, всесторонне развиваться и очень любить своё дело. Генри Форд говорил: «При наличии энтузиазма вы можете достичь всего». Я люблю свою работу – это и есть главная движущая сила, которая мотивирует постоянно повышать квалификацию, ездить на конференции, конгрессы, обмениваться опытом с ведущими специалистами, идти в ногу с современными технологиями! Я проходил повышение квалификации не только в Беларуси, но и в Германии, Израиле, Украине.

– Насколько изменилась ваша жизнь после того, как появился свой бизнес? Трудно ли быть одновременно менеджером и врачом?

– Жизнь изменилась радикально: у меня нет выходных и праздников, больничных, отпуска. Я постоянно занят – и это прекрасно!

– Ваша супруга во многом помогает вам в организационных вопросах. Вы всё время вместе? Семейный бизнес сопряжён с дополнительными трудностями или, наоборот, это удобно?

– Моя жена действительно всегда рядом. Поддерживает меня и помогает во всём. Это здорово, что у нас не только общие дети, но и общие интересы, дружба, любовь, взаимопонимание.

– Чем Вы руководствуетесь, когда принимаете на работу новых сотрудников?

– Важно, чтобы врач был и хорошим специалистом в своей области, и добрым, чутким человеком. В нашей клинике работают только высококвалифицированные специалисты и отличные люди. Уверен в них на все 100% и благодарен за то, что мы команда.

– Поделитесь самым ценным советом, который Вам дали родители?

– Родители всегда говорили и говорят, что необходимо выслушать, подбодрить, дать совет каждому пациенту. Всегда оставаться человеком.

– А какую рекомендацию дадите всем нашим читателям?

– Быть оптимистами, начинать свой день с мысли, что именно сегодня можно что-то изменить, чтобы стать счастливее! И два раза в год посещать стоматолога в профилактических целях! Стоматология сейчас находится на таком высоком уровне развития, что практически любую врождённую или приобретённую проблему можно решить. Главное – диалог и понимание врача и пациента. Ещё хочу пожелать коллегам здоровья и профессионального успеха! А врачам своей клиники хочу сказать огромное спасибо за работу, ведь они - лучшие!

Фото: Виктория Петренко