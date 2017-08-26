vGomele.by

Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу праздничного волшебства вместе c нами 29 августа!

Пишем картину "Горный пейзаж" без всяких навыков рисования!

Всего за 2 -3 часа вы напишите картину под руководством художника, который покажет, как рисовать картину, и поможет весело провести время. В конце вечера вы уйдете со своим собственным шедевром, не веря, что сами смогли его создать.

Кисти, краски и прочие художественные инструменты раздают на месте.

Возьмите с собой отличное настроение, а мы позаботимся об остальном!

Картину пишем акриловыми красками.

От художественных мастер-классов это отличается как раз непринуждённой атмосферой и целью — отдохнуть и написать картину, а не научится рисовать пейзаж или натюрморт.

Участвовать могут как дети , так и родители!

Запись на мероприятие проходит по телефону : +37529 2702994 (также viber)

Стоимость участия в арт-вечеринке 20 рублей с человека

Количество мест ограничено. Успей записаться!

Место и время: "АРТ КАФЕ ", ул. Советская 2, начало в 18:30

https://vk.com/vse_malevichi_gomel