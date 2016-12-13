vGomele.by

Труппа Гомельского облдрамтеатра приглашает юных гомельчан и гостей города, а также их родителей весело встретить зимние праздники! Ребят ожидает встреча с героями романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ".

Жанр спектакля определен как "пиратская история, рассказанная под Рождество". Постановку музыкального спектакля осуществляет режиссер и актер Гомельского облдрамтеатра Андрей Шидловский, а сценическое оформление новогодней пиратской истории и костюмы создала главный художник театра Татьяна Стысина. Музыка к спектаклю написана минским композитором Тимуром Калиновским.

Атмосфера Рождества старой доброй Англии! В сочельник Доктор Ливси, капитан Смолетт, сквайр Трелони и Джин Хокинс вспоминают о приключениях, которые им пришлось испытать на пиратском острове. Отвага, верность, честь и находчивость помогают героям музыкального спектакля в поисках драгоценностей, припрятанных капитаном Флинтом.

В новой постановке заняты как опытные и признанные артисты Гомельского облдрамтеатра, так и молодые актеры. Более подробную информацию о готовящемся спектакле можно найти на официальном сайте театра

Кроме того, перед спектаклем юных гостей театра ожидает новогоднее пиратское представление у ёлки, где помимо Деда Мороза и Снегурочки ребята встретятся с пиратами и моряками, примут участие в пиратских новогодних конкурсах и узнают предысторию сюжета, который развернется на сцене.

С нетерпением ждем вас на новогодних представлениях "Острова сокровищ" с 22 декабря 2016 г. по 8 января 2017г.!