vGomele.by

Национальный балет Грузии «Сухишвили» давно снискал мировую славу и любовь публики. Их называют «восьмым чудом света», «ураганом на сцене», «волшебством из Грузии», а все концерты проходят при неизменном аншлаге в каждой стране и городе. Беларусь не исключение: поклонники труппы с нетерпением ждут гастролей «Сухишвили» в нашей стране и всегда встречают коллектив овациями и восторженными откликами. Национальный балет Грузии «Сухишвили» возвращается с новым шоу уже этой зимой: 24 февраля труппа выступит в Бобруйске, 25 февраля – в Минске, а 27 февраля – в Гомеле. Билеты на шоу в этих городах уже в продаже.

Династия Сухишвили-Римишвили и покровительство Сталина

Национальный балет Грузии «Сухишвили» был основан выдающимися грузинскими танцовщиками Илико Сухишвили и Нино Римишвили в 1945 году, хотя разрешение от Сталина было получено еще в 1937 году. Вообще, Сталин восхищался танцами Илико Сухишвили и, можно сказать, был покровителем балета «Сухишвили»: в 1943 году коллектив, не имея статуса, выступил на встрече знаменитой «тройки» Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. А портрет с автографом вождя, неоднократно спасал Сухишвили от гонений местной полиции и администрации Грузии.

Идея первого профессионального балета грузинского танца безраздельно принадлежала Илико: он жил этой мечтой и, конечно, был душой труппы, вдохновляя каждого танцовщика своим примером. Нино и Илико хотелось показать всему миру, насколько уникально и богато культурное наследие маленькой Грузии. И на протяжении уже 72 лет бессменно руководит балетом и воплощает все планы в жизнь целая династия Сухишвили-Римишвили. Сегодня всеми делами балета занимаются внуки великих танцовщиков - Илико Сухишвили младший – главный хореограф, а Нино Сухишвили – директор труппы.

Всемирный успех, книга рекордов Гиннеса и коллекция Ив Сен-Лорана

С первых дней основания «Сухишвили» гастролировали по всему миру, поражая своими танцами жителей земного шара. Перед первым концертом балета в Париже, очередь к концертному залу растянулась на три квартала. Илико тогда признался, что никогда в жизни не видел подобного. На выступлении присутствовало много известных людей: балетмейстер Серж Лифар, кинозвезды Симна Синьоре, Ив Монтан, Жерар Филипп, Жан Маре, писатель Луи Арагон и многие другие. В одном и том же зале в Париже «Сухишвили» провели 35 аншлаговых концертов подряд.

К слову, именно после гастролей во Франции в женскую моду вошли высокие сапоги и объемные меховые шапки. А в коллекции Ив Сен-Лорана появились большие полосатые пояса с бантом, которые популярны и сейчас.

История труппы богата на невероятные события, многие из которых уже стали легендами. Так, в 1935 году «Сухишвили» вернулись в СССР с золотой медалью со Всемирного Фестиваля Народного танца, который проходил в Лондоне. Королева Великобритании, восхищенная выступлением, лично вручила ее Илико Сухишвили на приеме в Виндзорском дворце. Взволнованный Илико не зная, как вести себя в таких ситуациях, просто поцеловал ей руку. Весь Советский Союз обсуждал этот случай: даже сам Сталин при встрече с Илико напомнил ему про поцелуй, на что танцовщик только покраснел, но Сталин сказал ему, что он правильно поступил: «Почему они должны думать, что мы нецивилизованные?»

Национальный балет Грузии «Сухишвили» стал единственным ансамблем народного танца, которому предоставили право выступить на знаменитой сцене Ла Скала в Милане в 1967 году. Концерт произвел фурор, а «Сухишвили» занесли в книгу рекордов Гиннеса: занавес поднимался 14 раз! Таким образом был побит рекорд Энрико Карузо, после выступления которого занавес поднимался всего лишь 11 раз.

«Сухишвили» сегодня: традиции и современная хореография

Танцы, поставленные балетом за 72 года, уже стали традиционными. Естественно, в течении времени все движения оттачивались и была улучшена и изменена структура, архитектоника и отдельные шаги каждого танца. Ежедневный поиск продолжается и сегодня: зритель видит, как меняются постановки и как виртуозно «Сухишвили» совмещают традиционный грузинский танец и элементы современной хореографии.

В «Сухишвили» все по-настоящему: жгучая страсть, невероятная скорость, грациозность и женственность грузинских женщин, которые парят над сценой даже не соприкасаясь с паркетом и искры от опасных танцев горячих грузинских мужчин. Кстати, визитная карточка ансамбля - «Танец на пальцах». Это знаменитое хореографическое движение, которое требует высочайшего мастерства танцовщика. Ему начинают учиться с 5-ти лет и мастерство оттачивают на протяжении всей жизни. Кстати, в этом движении присутствует и элемент обольщения: издавна считалось, что становится на колени перед красавицей неприемлемо, а вот на пальцы – особый шик и восторг.

Сегодня ансамбль состоит из 500 танцоров и собственного оркестра. За время своего существования коллектив побывал в более чем 250 турне, объездил 5 континентов и более 100 стран мира, провел 18 300 концертов, покорив своими выступлениями более 9 миллионов человек. В коллекции «Сухишвили» более 2500 сценических костюмов, многие их которых уже находятся в музее балета. К слову, Национальный балет Грузии «Сухишвили» застраховал свой танцевальный талант на 1 миллион лари – около 372 тысяч долларов. Это первый случай в истории страхования Грузии, когда танцевальный ансамбль застраховал весь состав коллектива, включая музыкантов.

Без возрастного ограничения.

Гомель, 27 февраля 2018 года, ОКЦ

Начало в 19:00

Стоимость билетов: 44 – 80 руб.

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