vGomele.by

Ставший уже ежегодным VIII МиП-чемпионат состоится 18-20 мая 2016 г. на базе УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».

МиП-программа работает в Республике Беларусь с 2003 года, в ней принимают участие около 40 учреждений образования из России, Украины, Беларуси, около 150 членов жюри – представителей бизнес-сообщества, около 3000 студентов и руководителей команд.

Миссия МиП-программы – формирование и развитие кадрового потенциала для экономики страны из числа студенческой молодежи посредством дополнительного образования, практической деятельности и секторального сотрудничества общественных объединений, бизнеса, власти, молодежи и учреждений образования.

МиП-чемпионат – это площадка, где встречаются молодежь с активной жизненной позицией, бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, кадровые работники, предприниматели.

МиП-чемпионат проводится в рамках: