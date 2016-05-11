vGomele.by

Новости Гомеля
VIII Международный чемпионат «Молодёжь в предпринимательстве»
Ставший уже ежегодным VIII МиП-чемпионат состоится 18-20 мая 2016 г. на базе УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».
МиП-программа работает в Республике Беларусь с 2003 года, в ней принимают участие около 40 учреждений образования из России, Украины, Беларуси, около 150 членов жюри – представителей бизнес-сообщества, около 3000 студентов и руководителей команд.
Миссия МиП-программы – формирование и развитие кадрового потенциала для экономики страны из числа студенческой молодежи посредством дополнительного образования, практической деятельности и секторального сотрудничества общественных объединений, бизнеса, власти, молодежи и учреждений образования.
МиП-чемпионат – это площадка, где встречаются молодежь с активной жизненной позицией, бизнесмены, инвесторы, руководители предприятий, кадровые работники, предприниматели.
МиП-чемпионат проводится в рамках:
- Гомельского экономического форума;
- Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы;
- Плана мероприятий по организации в регионах сети стартап-школ и проведению регулярных интерактивных конкурсов инновационных бизнес-проектов для начинающих предпринимателей с обязательным участием инвесторов на 2016 г.;
- Плана мероприятий по реализации государственной молодежной политики.
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