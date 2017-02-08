vGomele.by

Новости Гомеля
TODES с программой «Волшебная планета»
Cемейный спектакль «Волшебная планета TODES», созданный основателем и руководителем коллектива Аллой Духовой, увидят гомельчане 24 марта 2017 года. Увлекательные сказки, повествующие об удивительных приключениях, волшебстве и превращениях, будут рассказаны посредством танца.
Место проведения: ДК Железнодорожников
Дата и время: 24 марта 2017 года, 18.30
Справки по телефонам:
+375 23 295 38 48
+375 23 295 25 02
+375 23 295 37 51
+375 23 226 36 00
08.02.2017 ровно в 11:10
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