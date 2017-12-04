vGomele.by

«Я сам по себе, может, поэтому у меня нет ни одного звания. Только благодаря вам я нахожусь на этой сцене на протяжении тридцати лет. Не было бы вас, не было бы и меня» – говорил Сергей Пенкин, который 2 декабря привёз в Гомель своё новое шоу «Музыкальная терапия».

Сцена ОКЦ перевоплотилась в изумительное пространство, которое менялось с каждой песней. Благодаря объёмным динамическим конструкциям, яркому световому сопровождению, видеоряду создавался эффект присутствия. Зрители восхищались не только уникальным голосом Сергея Пенкина, но и тем, сколько труда и сил надо было потратить, чтобы все инсталляции оказались на гомельской сцене.

«Концерт понравился. Я его люблю. Считаю лучшим певцом! На концерте живое общение, прекрасное оформление шоу. Это здорово!» – прокомментировала выступление Алла Распопова, сидевшая в зале.

Певец неоднократно обращался к публике во время своего выступления с пожеланиями здоровья, любви, добра, благополучия и призывал людей верить в свои мечты: «Они сбываются! Я знаю это по себе. Когда приехал из Пензы в Москву и работал дворником, очень мечтал поступить в училище имени Гнесиных. И поступал туда 11 лет подряд. Но поступил же в итоге! На этом не остановился. Успешно окончил Институт современного искусства и аспирантуру. А сейчас преподаю в Академии и мечтаю создать свой театр, в котором будут талантливые актёры».

«Я всю ночь смотрела в Интернете концерт Сергея Пенкина. Очень ценю его искусство, поэтому купила самый дорогой билет. Особенно понравились в его исполнении песни на иностранном языке!» – с неподдельной искренностью в глазах сказала Людмила Петровна, которая скромно сидела с букетом оранжевых цветов на первом ряду.