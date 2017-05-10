vGomele.by

Новости Гомеля

Первый межпространственный фест «Вандроўнік»

Открытие около 16.00 12 мая.

Что будет?

  • Зона бардов и баек путешественников у костра. Сюда приглашаем всех, кто хочет попеть у костра, поделиться своими впечатлениями о путешествиях, фотографиями (будет проектор, поэтому берите флешки).
  • Фудкорт- место где еда и пиво, даже не просто еда, а очень вкусная еда.
  • Зона активного отдыха-футбол, волейбол и прочая активность.
  • Караоке.
  • Чайная зона от наших друзей — Чайной лавки «Красная панда». Тут мягко, музыка хорошая, чай явно не с нашей планеты (хороший очень). Будут лекции читать да дегустации разные устраивать.
  • Кальянная зона.
  • И кинозона- топчаны, фильм, коктейли.
  • Выставка байков.
  • С самого открытия будет действовать палаточный городок для тех, кто в межпространстве на несколько дней, парковка для байков/колесниц/пони/летающих тарелок/кванто- и квази- мобилей тоже будет.

Настроение: ламповое, тёплое, расслабленное, хорошее!

Место проведения: Загородная Карчма Будзьма. Трасса М8 (Е95), поворот на п. Борец

Информация о стоимости билетов - в группе

10.05.2017 ровно в 17:22
admin
  • 435 просмотров

Отправить комментарий