vGomele.by

Новости Гомеля
Первый межпространственный фест «Вандроўнік»
Открытие около 16.00 12 мая.
Что будет?
- Зона бардов и баек путешественников у костра. Сюда приглашаем всех, кто хочет попеть у костра, поделиться своими впечатлениями о путешествиях, фотографиями (будет проектор, поэтому берите флешки).
- Фудкорт- место где еда и пиво, даже не просто еда, а очень вкусная еда.
- Зона активного отдыха-футбол, волейбол и прочая активность.
- Караоке.
- Чайная зона от наших друзей — Чайной лавки «Красная панда». Тут мягко, музыка хорошая, чай явно не с нашей планеты (хороший очень). Будут лекции читать да дегустации разные устраивать.
- Кальянная зона.
- И кинозона- топчаны, фильм, коктейли.
- Выставка байков.
- С самого открытия будет действовать палаточный городок для тех, кто в межпространстве на несколько дней, парковка для байков/колесниц/пони/летающих тарелок/кванто- и квази- мобилей тоже будет.
Настроение: ламповое, тёплое, расслабленное, хорошее!
Место проведения: Загородная Карчма Будзьма. Трасса М8 (Е95), поворот на п. Борец
Информация о стоимости билетов - в группе
10.05.2017 ровно в 17:22
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