vGomele.by

19 мая 2017 года на базе одной из лучших art-площадок региона при поддержке радиостанции 107,4 FM, Первого городского телеканала, пройдёт «Ночь музеев – 2017», которая стала настоящим масштабным культурным форумом, привлекая внимание общественности, а также региональных и республиканских СМИ.

Ежегодно лейтмотив акции изменяется. В 2017 году «Ночь музеев» пройдёт под тематикой «Наука – art» с учётом проводимого в стране Года науки.

С 18.00. на открытой площадке начнут работать выставки научных разработок Гомельщины (презентации беспилотного летательного аппарата, экзоскелеты альфа, 3Dельфины и многое другое) Во дворике галереи будет организована художественная лаборатория с мастер-классами по керамике, лозоплетению, пэчворку, изобразительному искусству, а залы галереи распахнут свои двери для поситителей с необычайными, выставками:

Международный проект «Старинное серебро XVIII – XX веков» (г. Смоленск)

Выставка живописи Антонины Кривичаниной «Сплетения души» (г.Санкт-Петербург, Россия)

Выставка восковых фигур «Звезды становятся ближе» и выставка двукратного победителя мировых Олимпиад по оригами Дмитрия Лысюка «Чудеса бумажного листа»

Выставка текстильных панно «Ситцевые фантазии» с мастре-классами по лоскутной технике (Беларусь, Россия, Литва)

С 18.00. на профессионально оборудованной сцене вы увидите выступление участников популярного радио-проекта «Свои люди» (известные музыканты, композиторы, актёры и тд.)

С 22.00. зрители смогут насладиться научно-фантастическим шоу с участием эквилибра в ультрафиолете, гимнаста на горящем фонаре, световых художников, члена Российской ассоциации иллюзионистов Артёма Дорофеева с новым световым спектаклем и других.

Приходите на Международную акцию «Ночь музеев» в картинную галерею Г. Х. Ващенко 19 мая c 18.00 до 23.00, захватив с собой родных, близких, друзей, соседей, домашних питомцев и мы подарим Вам настоящий праздник искусства, красоты, таинственных сюрпризов и хорошее настроение на всю ночь!