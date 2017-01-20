vGomele.by

Слава национального балета Грузии «Сухишвили» давно уже стала мировой: международная пресса окрестила танцоров «восьмым чудом света», а зритель с нетерпением ждет их выступление в своем городе. Каждый концерт труппы – это волшебное действие, которое можно как угодно описывать, но лучше один раз увидеть. 23 марта в ОКЦ гомельчане смогут насладиться восхитительным миром грузинского танца: «Сухишвили» выступят с новой программой, в которую войдут лучшие номера за 70-летнюю историю существования коллектива.

Национальный балет Грузии «Сухишвили» ведет свое начало с 1945 года, хотя разрешение на создание труппы основатели Илико Сухишвили и Нино Римишвили получили от Сталина еще в 1937 году во время личной встречи с вождем. Уже в 1948 году коллектив, состоящий всего из 35 человек, отправился на первые гастроли в Европу, Австралию и Америку, покоряя своими горячими танцами тысячи зрителей.

«Сухишвили» стал первым ансамблем народного танца, который выступил на сцене La Scala в Милане еще в 1967 году. Занавес поднимался 14 раз – рекорд знаменитого тенора Энрике Карузо (11 раз) был побит, а газеты восхищенно писали: «грузинские артисты балета – само совершенство!», «их танец бросает вызов законам гравитации». А вовремя гастролей в Индии, сцена, возведенная под открытым небом, обрушилась, и тогда добровольцы из числа зрителей до конца выступления держали ее на плечах. К слову, таких историй в коллекции ансамбля очень много.

Со времени основания и по сегодняшний день танцоры из Грузии поражают публику по всему миру своей удивительно зрелищной хореографией, вихревыми вращениями и головокружительными прыжками, которые наполняют сцену особенной энергетикой. «Сухишвили» – это настоящее откровение, это грациозность и женственность грузинских женщин, это жар грузинских мужчин. Они парят над сценой под аккомпанемент собственного оркестра, совмещая современную хореографию и традиционный грузинский танец.

Сегодня ансамбль состоит из 500 танцоров и собственного оркестра. За всю историю коллектив побывал в более чем 250 турне, 11 раз объездил 5 континентов, 88 стран, провел 12 300 концертов, а зрителями представлений труппы стало более 7 миллионов человек.

Стоимость билетов: 39-75 рублей.

Справки по телефонам: +375 29 650 11 33, +375 29 637 16 70

Билеты можно приобрести на сайте allstars.by, у билетных операторов, а также в кассе ОКЦ.