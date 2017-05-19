vGomele.by

Давно ли вы бывали в салоне, дамы и господа? О нет, не в том, где вам предложат мейк-ап от профессионального визажиста, "холю ногтей и ондулянсион". И не в том, где продают дорогие машины. В настоящем салоне, где звучит упоительная живая музыка, где дамы - прекрасны, а кавалеры - галантны и остроумны, где в теплой, как свет камина, атмосфере непринужденного общения среди изысканных интерьеров дворца вы внезапно с изумлением обнаруживаете, как много нераскрытых талантов таилось в вашей душе в ожидании именно этого, единственного и неповторимого, вечера. В этом салоне элитарность и простота ведут диалог на равных, история и современность гармонично сочетаются друг с другом, создавая пространство вне времени, маленький мир безграничных возможностей самовыражения. В такой салон мы приглашаем всех вас, великолепные танцоры, блестящие поэты, выдающиеся актеры и непревзойденные музыканты! Ведь именно такие вы и есть, наши уважаемые посетители, даже если сами об этом пока не догадываетесь!

Стоит переступить порог зала интерьеров эпохи Второй империи Наполеона III - и вы немедленно захотите стать частью театрально-музыкального действа "Ожившие картины" наряду с актерами "Тим Театра". Прячущаяся в вас великосветская дама/блистательный кавалер 19 века наверняка захотят проявить себя и внешне - тогда к вашим услугам парикмахер и визажист. Но куда важнее эмоциональное перевоплощение, не так ли? Второе имя нашего собрания - "Салон импровизаций", так что все монологи, диалоги, сцены и даже музыка создаются в режиме реального времени и именно вы, и никто другой, выступаете их создателем; мы - лишь ваши скромные помощники и поклонники.

Но, возможно, ваша стихия - не игра на сцене, но старая добрая игра, как она есть? "Карты, фишки, два стола" - так называется зал, где вы сможете с головой окунуться в мир столь привычных настольных игр родом - сюрприз! - из салонов 19 века, а заодно насладиться утонченной красотой и роскошью антикварной мебели, фарфора и серебра выставки "Антиквариат" (из частного собрания С. Путилина).

Для тех, кто любит мир глазами и мечтает воплощать его красоту на холсте, распахнет двери "Пинакотека Радзивиллов" - уникальное собрание портретов представителей одного из самых блистательных княжеских родов в истории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. За их гордыми осанками и загадочными полуулыбками таятся шесть веков белорусской истории, о которых мы вам с удовольствием расскажем с тем, чтобы полученные знания вы использовали, разгадывая ребусы и загадки и создавая свой собственный герб под звуки музыкальных произведений 16-17 вв. в исполнении ансамбля старинной музыки "Альба Рутения"! А в час, когда вечерний сумрак окутает парк и дворец и башенные часы пробьют семь раз, персонажи с портретов оживут, и на сцене Белой гостиной дворца перед вами развернется пронзительная история любви и смерти красавицы Барбары Радзивилл - "Чорная панна Нясвiжа" (театральная студия "Грачи" при Гомельской областной универсальной библиотеке им. В.И. Ленина).

Есть пища для желудка и пища для ума, и есть зал, где оба эти блюда подаются одновременно! Приглашаем вас отведать наше "Фруктовое буриме" - используйте свой поэтический талант, чтобы получить сладкое угощение! Здесь же, вдохновленные колоритными фотоработами Алика Замостина, вы сможете создать и запечатлеть на фото свои собственные, авторские натюрморты из свежих фруктов.

Но, возможно, сияющие созвездия в небесах и чудеса морских глубин манят вас больше, чем плоды земли? Загляните в "Космическую гостиную" и исследуйте купол звездного неба с помощью современных технологий "Планетарий FullDome"!

А что же самые юные наши гости? В уютной и светлой "Музыкальной песочнице" они познакомятся с веселыми разноцветными нотами, поиграют на настоящих музыкальных инструментах, а также создадут свои первые шедевры из бумаги и пластики.

А между тем в Колонном зале, залитом сиянием огней, зазвучат дивные мелодии ансамбля музыки "Кантабиле" и волшебный голос солистки Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Маргариты Левчук. Артисты-реконструкторы Музыкального Дома "Классика" заставят вас забыть обо всем на свете и шагнуть из 21-го века в блистательный 19-й: мир балов и танцев, игр с веером и изысканных бесед.

А когда затихнет шум бала, огни погаснут, и на ваши глаза опустятся шелковые черные повязки, будьте готовы к самому необычному, обостряющему чувства и пробуждающему эмоции действу этой ночи - атмосферному спектаклю по мотивам пьесы "Ноктюрн" в исполнении актеров "Тим Театра"...

Знаете ли вы, что ни одна хозяйка салона не раскрывала гостям всех своих тайн до их визита? Следуя этой традиции, мы тоже не расскажем вам обо всем, что произойдет. Хотя бы потому, что сами пока не знаем об этом. Какие стихи собственного сочинения - а может быть, прозу? - вы прочтете нам со сцены в Белой гостиной? Какие музыкальные произведения споете и сыграете? Быть может, вы придете в необычном костюме или необычном образе? Возможно, все будут в немом восхищении аплодировать вашему танцу? Мы этого не знаем... Но знали бы вы, как мы этого ждем! Так, как могут ждать лишь самые преданные поклонники. Итак, до встречи, наши таланты, наши дорогие гости и соавторы "Креатив-салона"!

Стоимость посещения мероприятия: 10 рублей (взрослые дамы и кавалеры) и 6 рублей (юные дамы и кавалеры, равно как их почтенные бабушки и дедушки).

Контактные телефоны: (0232) 75-80-93, 75-89-11