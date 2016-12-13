vGomele.by

9 декабря 2016 года на объектах государственного историко-культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» стартовала акция «Искусство сохранять».

Это культурный и социальный проект, инициатором которого выступило ОАО «БПС-Сбербанк». Акция приурочена к 175-летию ПАО Сбербанк.

В рамках проекта каждую пятницу с 9 по 30 декабря 2016 года постоянные экспозиции музея дворцово-паркового ансамбля будут открыты для индивидуальных посетителей. Гомельчане и гости города смогут бесплатно посетить экспозиции 1-го этажа центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, башню дворца с мемориальной экспозицией, посвящённой бывшим владельцам Гомельского имения, экспозицию «Мир природы» в гроте, а также полюбоваться экзотическими «жителями» «Зимнего сада» и взглянуть на зимний город с высоты птичьего полёта на башне обозрения.

В соответствии с графиками работы объектов открытыми для бесплатного посещения 9, 16, 23 и 30 декабря будут:

Экспозиции дворца – с 11.00 до 18.30

«Зимний сад» и башня обозрения – с 10.00 до 18.00

Спешите воспользоваться уникальной возможностью ещё раз окунуться в удивительный мир истории и искусства! С нетерпением ждём всех желающих!