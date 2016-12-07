vGomele.by

Музыканты отыграли двухчасовой концерт и дважды выходили на бис, повторяя: «Всё только начинается!».

Прозвучали как новые композиции, так и давно известные. Как и в прошлом году, Святослав Вакарчук исполнил «Касіў Ясь канюшыну».

Гомельчане уже не раз убеждались в том, что Вакарчук обладает энергией, которая способна согреть людей даже в холодном ледовом дворце. И 6 декабря он танцевал, прыгал, общался и охотно фотографировался с поклонниками, а «Зелені очі» даже спел, забравшись на звуковую аппаратуру.

Зрители тепло встретили музыкантов улыбками, восторженными криками и табличками «Гомель любит О.Е.». А по хэштегу "океанельзи" в популярной соцсети можно найти отзывы гомельчан о состоявшемся концерте.

7 декабря группа выступит в Могилёве, 9 декабря — в Витебске, 10 декабря – в Минске.

Фото Евгении Писаренко и Яны Меллер