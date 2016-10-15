vGomele.by

Какие заботы могут быть у поп-дивы с мировым именем? Как выбрать платье для концерта и что добавить в райдер? Разумеется! Однако во главе угла для Лары Фабиан — была и есть чистота звучания и предельная искренность исполнения. В ожидании концерта Лары Фабиан 30 ноября в Минске мы изучили историю ее непростого восхождения на звездный Олимп.

Девочка, которая поёт

Кто знает, кем бы стала Лара Фабиан, не будь ее отец музыкантом? Он первым заметил вокальные данные дочери, и в 8 лет девочке подарили не очередную куклу, а настоящее пианино. Именно отец поддерживал ее в первых шагах на сцене — он аккомпанировал на гитаре, а она пела, срывая первые аплодисменты. Чистый голос в четыре октавы, который спустя годы критики обозначат как "лирическое сопрано", мало кого оставлял равнодушным. Однако Лара не собиралась довольствоваться признанием посетителей местных клубов и параллельно с вечерними выступлениями штудировала программу консерватории.

Алло, мы ищем таланты!

Сколько раз сердечко будущей звезды замирало под пристальным взглядом пристрастного жюри! Лара Фабиан участвовала в различных творческих конкурсах искренне веря, что ее пение по достоинству оценят в профессиональных кругах. Интуиция не подвела певицу и в 1986 году, когда ей было всего 16 лет, Лара Фабиан покоряет конкурс "Трамплин" («Tremplin de la chanson»). Ей присуждают все три главных приза, среди которых запись пластинки — мечта юной исполнительницы. К слову, сегодня «L’Aziza est en pleurs» в числе музыкальных раритетов, его стоимость составляет 3000 евро.

Все на Евровидение!

"Верить в себя и двигаться вперед, не слушая мнений окружающих!" — решает юная Лара Фабиан и после окончания консерватории поступает на юридический с целью доказать самой себе, что не голосом единым. Она словно испытывает свой талант на прочность, в то время как злые языки прочат ее звезде такое же быстрое падение с эстрадного небосклона, каким стремительным был ее взлет. А Лара Фабиан тем временем вооружается песней «Верить» и представляет Люксембург на Евровидении-88. Она мечтает только о победе, и вожделенное для многих новичков 4-е место становится для нее горьким разочарованием. Тем более, что выиграла конкурс Селин Дион, выступавшая от Швейцарии, а песни и голоса артисток были так похожи, что их сразу заподозрили в жестком соперничестве. Слухи о взаимной неприязни певиц бродят и по сей день, хотя Лара Фабиан неизменно их отрицает.

На другом краю Земли

Переломным моментом в карьере певицы становится ее внезапный переезд в Канаду. К тому времени Лара Фабиан очень устала от постоянных нападок избалованной европейской публики. Осуждалась манера исполнения, стиль одежды, обесценивался уникальный голос, которым Лара якобы не умела пользоваться. Она знакомится с музыкантом Риком Эллисоном, которого уже ждут для работы в Канаде, мгновенно влюбляется и решает попытать счастья вместе с ним. Но вскоре после переезда чувства любимого охладели. Молодая певица осталась одна в чужой стране и остро нуждалась в поддержке, а ждать ее было не от кого. Снова поверить в себя Ларе Фабиан помогает отец — находясь в Европе, он продюсирует запись ее первого альбома. А дальше срабатывает предельная работоспособность певицы и девяностые становятся для нее новой взлетной полосой. Один за другим выходят альбомы, концерты собирают полные залы, ее номинируют на главные канадские музыкальные премии. Вскоре Лара Фабиан получает звание "Лучший исполнитель года" и премию "Лучший спектакль" за постановку, с аншлагом прошедшую в 25-ти городах Квебека.

Здравствуй, мир!

Покидать благосклонную Канаду было риском, но Лара Фабиан верила, что способна на большее. В 1997-м она вернулась в Европу и покорила ее. Золотые альбомы разлетались, как горячие пирожки, а певица занялась продвижением в США, где оказалась совершенно иная публика и подход к творчеству. К ней привыкали несколько лет, бесцеремонно сравнивая с Селин Дион, нападки критики вынудили певицу кардинально изменить сценический образ и манеру исполнения. Лара Фабиан стойко шла своим путем — ежедневно занималась вокалом (что, кстати, делает до сих пор), поддерживала благотворительность, изучала все новые языки, искренне полагая, что в первую очередь должна делать больше для того, чтобы ее понимали зрители.

Сколько слез пролила сама Лара Фабиан, покоряя все новые вершины творчества, как и положено в достойных историях, остается за кадром. А неизменные эмоции зрителей на ее концертах словно подтверждают — она знает, о чем поет. И тем приятнее тот факт, что спеть о своем, о сокровенном вместе с Ларой Фабиан минчане смогут уже этой осенью.

Концертная программа Ma vie dans la tienne будет представлена во «Дворце спорта» в Минске 30 ноября, начало в 20-00. Инфолиния: +375 29 106 000 2, +375 29 75 111 75.

Цены билетов: от 40 до 230 деноминированных рублей. Самые дорогие билеты — на места в партере, который будет возведен непосредственно перед сценой. Количество мест на нем ограничено.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия — http://www.atomenter.by/ (без комиссии), в кассах города, а также на сайтах билетных операторов.