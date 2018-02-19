vGomele.by

Джазовая певица, преподаватель вокала в Университете Восточной Каролины, композитор – всё это о несравнененной Ив Корнелиус, которая 16 февраля впервые выступила в Гомеле.

Достаточно было немного пообщаться с Ив до и после концерта, чтобы понять, насколько это открытый и приятный собеседник.

– Джаз действует на уровне химии, затрагивает твоё сердце, твою душу. Каждый слышит свои чувства по-своему. Это трудно или даже невозможно описать словами.

Было интересно узнать, что Ив как преподавателя радует и огорчает сильнее всего.

– Меня можно огорчить очень быстро: если студенты, несерьёзно относятся к занятиям. И, наоборот, очень привлекает, когда люди заинтересованы и наслаждаются процессом обучения. Надо стараться получать удовольствие от того, что делаешь: исполняешь песни или сидишь в зрительном зале, работаешь или учишься!

Между песнями Ив старалась разговорить публику, даже в шутку поинтересовалась, кому она может позвонить в Гомеле, если вдруг окажется в беде или печали, но языковой барьер давал о себе знать.

– Я думаю, то, что делаю, предельно понятно. Особенно если люди понимают английский.

После потрясающего концерта, который длился почти полтора часа, я спросила у Ив, что ей помогает добиваться совершенства.

– Я совершенна? Нет! Я постоянно учусь и слушаю! Никаких секретов. Только учитесь, слушайте, любите и уважайте музыку. Работайте над собой каждый день!

Исполнительница охотно раздавала автографы и фотографировалась со зрителями, после чего выразила восхищение гомельчанами и сказала, что вернётся. Возможно, уже в следующем году!