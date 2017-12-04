vGomele.by

Новости Гомеля
Диана Арбенина: «Я так рада, что вы пришли!»
Диана Арбенина выступила в Гомеле 3 декабря. Она исполнила как давно полюбившиеся песни, так и новые композиции.
В своём недавнем интервью певица призналась, что отдаёт себя людям полностью. А вчера и зрители отдавали себя рокерше – очень тепло принимали и дарили ей розы. И сама Арбенина отметила, что белорусская публика в минувшем гастрольном туре «сделала» российскую.
Фото Сергея Комкова
04.12.2017 ровно в 22:28
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Комментарии
Спасибо за фото) приятно попасть в кадр)
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