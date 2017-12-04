vGomele.by

Диана Арбенина выступила в Гомеле 3 декабря. Она исполнила как давно полюбившиеся песни, так и новые композиции.

В своём недавнем интервью певица призналась, что отдаёт себя людям полностью. А вчера и зрители отдавали себя рокерше – очень тепло принимали и дарили ей розы. И сама Арбенина отметила, что белорусская публика в минувшем гастрольном туре «сделала» российскую.

Фото Сергея Комкова