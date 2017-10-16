vGomele.by

3 декабря (19:00) жителей города над Сожем ожидает потрясающее музыкальное событие. На сцене общественно-культурного центра выступят музыканты, творчество которых уже давно и по праву вписано в историю русского рока. Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» презентуют недавний альбом «Выживут только влюбленные» (2016). В альбом вошли 13 треков.

Альбом «выживут только влюбленные» не похож на то, что когда-либо делали «Снайперы», однако неизменным осталось его авторское наполнение. Неповторимый стиль: выверенный и, вместе с тем, живой, настоящий, наполненный смыслом свободный слог, откровенный настолько, насколько может себе позволить быть откровенным со своим слушателем артист. «Это мой самый откровенный и крутой альбом о любви… С этой пластинки стартанет, я думаю, какая-то новая история, потому что она очень непохожа на всё то, что мы делали», — говорит Диана Арбенина.

Выступление Дианы Арбениной в Гомеле состоится вскоре после большого концерта в Кремлевском Дворце съездов 20 октября – там она выступит совместно с симфоническим оркестром, а у дирижерского пульта будет стоять выдающийся музыкант Юрий Башмет.

Дата: 03.12.2017

Время: 19:00

Место: ОКЦ (ул. Ланге, 17)

Билеты в кассе ОКЦ 8 (044) 7537916 и кассе драмтеатра 8 (0232) 757763