vGomele.by

Чуть больше года назад Юрий Шевчук признался, что работает над экспериментальным проектом, ради которого отложил подготовку нового материала: музыкальным экскурсом в долгую и продуктивную историю ДДТ. 12 ноября гомельчане смогут увидеть, что из этого вышло: группа представит в Ледовом дворце программу «История звука».

Название большого концерта символично: в нем собраны песни из разных эпох, начиная с 80-х годов прошлого века и заканчивая современностью. Все это время звучание группы менялось: становилось то лиричным, то более напористым. Юрий Юлианович и команда экспериментировали с музыкальными стилями — от ритм-энд-блюза до индастриала. Звучание было разным, но главное, за что зритель любит ДДТ, осталось неизменным: интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен. Поклонникам коллектива удастся освежить в памяти разные исторические вехи благодаря композициям, многие из которых уже давно не исполнялись вживую.

«Мы рады, что программа случилась, — говорит лидер группы, — у нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными. Главная задача — разместить все песни, которые мы хотим сыграть, в границах одного концерта».

В названии программы заложен и еще один смысл, более глубокий. Как объясняет Юрий Шевчук:

«Наша жизнь — это история звука, и звук для нас много значит. Первое, что мы услышали, это биение сердца нашей матери. А когда мы ехали с Орска, по степям, мне мерещился звук коней, дикого поля, птиц, когда еще не было человека и ходили мамонты. А потом пришел человек и привнес в мир совершенно другой звук — иногда страшный, иногда удивительный, прекрасный, гармоничный».

Критики говорят, что шоу посвящено маленькому человеку: тому, на что он способен и почему он достоин не жалости, а уважения. Этот лейтмотив проходит сквозь творчество группы, от самых первых до самых новых песен.

12 ноября 2017 года в 19.00 в Ледовом дворце.

Предыдущий концерт в Гомеле с успехом прошёл в 2015 году.