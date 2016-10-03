vGomele.by

О развитии IT-индустрии, создании среды для высококвалифицированных специалистов, трансформации продуктов в услуги и даже о применении английского права в национальном нормотворчестве говорили в рамках панельной дискуссии «Развитие инновационной экономики и информационных технологий» на Белорусском форуме «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие», который состоялся 29-30 сентября 2016 года в Минске.

Спикерами выступили Аркадий Добкин (основатель, главный исполнительный директор и президент компании «EPAM Systems»), Юрий Гурский (IT-предприниматель, основатель проекта Viaden Media, ментор проекта Maps.me, MSQRD, Prisma), Владимир Басько (генеральный директор научно-технологической ассоциации «ТЕХНОПАРК»), Александр Мартинкевич (заместитель директора по маркетингу и развитию в Парке высоких технологий), Антон Мякишев (глава Представительства Microsoft в Беларуси), Наталья Коробко (менеджер по развитию бизнеса компании «Google» в Беларуси).

Мы собрали ТОП-10 мнений, которые прозвучали во время активной дискуссии.

Силиконовая долина – это феномен, который вряд ли кто-то сегодня может повторить. Будь-то Беларусь, Бельгия, Франция или Германия.

Единственный способ помочь стране – создать рабочие места для высококвалифицированных инженеров, дизайнеров, маркетологов.

Надо создать среду, которая бы воспроизводила больше компаний.

Проблема - во взрослости белорусских заказчиков. Даже если мы соглашаемся делать что-то за меньшие деньги, мы не можем ждать решений неделями, когда команда назначена, потому что в итоге мы потеряем в десять раз больше, чем если бы сотрудничали с западными заказчиками. У заказчиков тоже должны гореть глаза.

Область применения информационных технологий будет расширяться так сильно и пересекаться с физическим миром так серьёзно, что в этой связи профессия программиста будет изменяться.

Система взаимоувязки информационных систем станет настолько сложной, что она вообще перестанет контролироваться человеком. Исключительно важным станет социоинжиниринг, когда общество начнёт само себя проектировать.

Инвестирование в белорусскую экономику возможно при хорошем уровне потребления. Для этого необходимо соответствующее количество рабочих мест.

В плане специалистов всё хорошо, а к инфраструктуре для создания молодых инновационных компаний есть вопросы.

Соотношение «риск-премия» в условиях Беларуси слишком смещено в сторону риска.

Лучше быть богатым, чем известным.